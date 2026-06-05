15年めの長寿番組に “ネタ切れ感” が漂っている。おなじみの “変装アスリート企画” がマンネリを指摘されているのだ。「6月4日に放送されたバラエティ番組『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（TBS系）で、卓球界の “レジェンド” である水谷隼（じゅん）さんと平野早矢香さんが、変装して街の卓球大会に出場したのです。水谷さんは東京五輪の混合ダブルス金メダリスト、平野さんはロンドン五輪女子団体銀メダリスト