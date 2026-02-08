夕方の情報番組「スーパーJチャンネル」（テレビ朝日系）などに出演中のテレビ朝日アナウンサー・田原萌々さん（27）が2026年2月2日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。「だんだん衣装が春めいてきました」田原さんは、「だんだん衣装が春めいてきました」といい、ピンクのリブニットセーターとベージュのスカートを着こなす全身ショットとアップショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、淡