道路で動けなくなっていた子猫を、葛藤の末に保護した投稿者さん。ひたむきに生きる子猫の姿と投稿者さんの行動が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は67万回を超え「命を繋げる事って素晴らしい事です」「元気になるの楽しみにしています！」「いい人に見付けて貰って良かったね」といったコメントが集まっています。 【動画：道路で『動けなくなっていた子猫』を発見→仕事のため一度離れるも、戻った結果→泣ける話】