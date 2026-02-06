◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール2日目（6日、宮崎）2軍キャンプスタートとなった浅野翔吾選手が右ふくらはぎの肉離れで故障班に合流することが発表されました。5日の練習中に右ふくらはぎを痛め、6日の朝に宮崎市内の病院を受診したということです。5日には1軍のシートノックに参加していた浅野選手。無念の離脱となりました。