週末は今季最強クラスの寒波が襲来です。低気圧が急速に発達しながらオホーツク海へ進み、日本付近は8日にかけて強い冬型の気圧配置となる見込みです。上空には強い寒気が流れ込み、北日本から西日本の広い範囲で大雪や荒天が予想されています。 【写真を見る】【最強寒波】8日にかけて各地で大雪のおそれ関東・近畿など「普段降らない平地」も積雪交通機関への影響は？【雪のシミュレーションと週間天気】 大雪