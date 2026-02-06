日本サッカー協会は５日、都内で技術委員会を開き、選手・スタッフに暴言などがあったとして昨年１２月にＪリーグからけん責処分を受けたＪ１町田の黒田剛監督（５５）に厳重注意と指導者研修の受講を科すことを決めた。Ｊリーグの処分を受けて、技術委員会が付与する指導者ライセンスの適格性を再審査した。委員会終了後、取材に応じた木村康彦指導者養成ダイレクター（５８）は「個別対応の研修を考えている」と話し、実施時