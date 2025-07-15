J３の高知ユナイテッドSCは６月29日、選手・スタッフからのパワハラの申し立てを受けて、秋田豊監督の休養を発表した。ただ、互いの言い分に食い違っている部分があるため、現在は第三者の弁護士で構成する特別調査委員会による調査中。神野卓哉ヘッドコーチが指揮を執っている。そのなかで７月15日、山本志穂美社長名義で「お願い」と題した声明を出した。 「日頃より高知ユナイテッドSCをご支援、応援くださる皆様に