2025年の1年間に懲戒処分を受けた全国の警察官と警察職員は337人で、この10年では、最多だったことが分かりました。警察庁によりますと、去年1年間に懲戒処分を受けた全国の警察官と警察職員は337人にのぼり、2014年以降で最多となりました。およそ7割にあたる235人が、プライベートの行為で処分を受け、業務上の行為で処分を受けたのは102人でした。処分の理由で最も多かったのは「異性関係」の104人で、具体的には盗撮や不同意わ