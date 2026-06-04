特別監察の結果のポイント佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）の元職員によるDNA型不正鑑定を巡り、警察庁は4日、不正は239件とする特別監察の結果を公表した。うち37件は適切に実施していれば容疑者が判明した可能性があるが、資料の紛失などにより再鑑定できず、捜査への影響は明らかにできなかった。同庁は多くの鑑定を任されていたことが負担になっていたとし、鑑定の必要性を精査するよう都道府県警を指導する。元職員は科