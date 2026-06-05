もちろん納得したわけじゃない友人は、このあと彼氏のことを深夜2時まで尋問。浮気相手に電話をさせると、「何もないから〜キャハハッ！」と笑い飛ばされるのですが…。そんなわけないだろー!!>>【まんが】突撃！浮気捜査官(ウーマンエキサイト編集部)