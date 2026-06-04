富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は6月19日に、「FMV」ノートPCの2026年夏モデルとして、新たに独自のAIアプリを搭載した「FMV Note A」シリーズ×3機種、約34.0時間の長時間駆動を実現した「FMV Note U」シリーズ×1機種を発売する。いずれも価格はオープン。●日常使いに最適な性能「FMV Note A」シリーズは、16.0インチのワイド液晶ディスプレーを搭載した、スタンダードオールインワンノートPC。2026年夏モ