6月5日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「カシオ 新市場を創る！」。【動画】カシオ【集音機能付きイヤホン】煩わしさを克服！ベテラン社員が挑む日本に電卓を広め、デジタルカメラや電子楽器、腕時計の「G-SHOCK」など、数々のヒット商品を生み出してきた「カシオ計算機」。しかし今、カシオの売り上げはピーク時と比べると半分以下にまで落ち込んでいる。そんな状況に危機感を持って立ち上がっ