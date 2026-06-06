＜全米女子オープン2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞朝は曇り空に包まれ、昼前になると青空が広がる。それに合わせるように風も強まり、リビエラCCは刻々と表情を変えていく。初日に風の強い午後をプレーした選手たちは、比較的穏やかな午前スタートとなる2日目での巻き返しを狙った。神谷そらはまさにプラン通りのラウンドを遂行した。 【写真】神谷そらが260yもぶっ飛ぶ理由女