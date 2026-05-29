愛知県警の60代の男性警部補が、女性を繰り返し盗撮したり免許証の情報を不正に照会したりしたなどとして、懲戒処分されていたことが分かりました。関係者によりますと、愛知県内の警察署の交通課に勤務していた男性警部補(60)は、去年にかけて知人の女性の姿を繰り返し盗撮し、ストーカー規制法違反の疑いで今年3月に書類送検されました。また、すでに時効が成立していますが、2021年に別の女性に対しても、運