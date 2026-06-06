愛知県警は6日、自身が住む同県安城市の集合住宅一室に火を付けたとして、現住建造物等放火の疑いでブラジル籍の50代男を現行犯逮捕したと発表した。県警は、5日夜に同市で起きた殺人未遂事件に男が関与しているとみて捜査している。