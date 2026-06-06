「ダブルケア・クライシス」が日本を襲う「ダブルケア」をご存じだろうか？「親や親族の介護」と「子育て」を同時に行っている状態を指す言葉だ。このダブルケアが、今そしてこれからの日本の危機＝クライシスになる。それが「ダブルケア・クライシス」である。さらに、日本の都会で働く人の多くは地方出身者だ。つまり、介護しなければいけない親は、地方に暮らしている。ケアのためには帰省が必要だ。地方に高齢者の親を抱える