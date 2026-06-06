◇プロ野球セ･パ交流戦巨人8ー2ロッテ（6月5日、東京ドーム）前々回の阪神戦の登板で、井上温大投手のマウンド上での感情表現などについて、苦言を呈した巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ。この日、初完封なるかというところで、ロッテのソト選手にホームランを打たれた場面で井上投手が見せた表情に言及しました。「きょうは9回最後のマウンドに上がって、最後までいたことは評価できますし、2ラン打たれたところの最後のバッタ