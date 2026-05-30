オンラインカジノ賭博行為を行ったとして、千葉県警は２９日、柏署の巡査長の男（３９）を常習賭博容疑で千葉地検に書類送検し、停職６か月の懲戒処分とした。賭け金は約１億円、回数は約１５万回に上る。巡査長は同日付で依願退職した。発表によると、巡査長は昨年１１月〜今年２月にオンラインカジノで金を賭けた疑い。容疑を認めている。