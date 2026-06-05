日本高校野球連盟（高野連）などは５日、今春の第９８回選抜高校野球大会（３月１９〜３１日）の期間中、ＳＮＳなどで選手や監督、審判らへの誹謗（ひぼう）中傷に該当する恐れのある投稿が１０９６件確認されたと発表した。うち悪質と判断した７１３件はプラットフォームへ削除要請し、２７５件が削除された。今春の選抜では春夏の甲子園大会で初めて、民間企業に委託してＸ（旧ツイッター）とニュース配信サイト「ヤフーニュ