【HG 1/144 ガンダムバルバトスアダプト】 2月5日12時 受注開始 5月 発送予定 価格；2,420円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ガンダムバルバトスアダプト」 を5月に発売する。プレミアムバンダイで2月5日12時より受注を開始する予定で、価格は2,420円。 本商品は、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の10周年記念新作短編「幕間の禊」に登場した