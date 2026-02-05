【HG 1/144 ガンダムバルバトスアダプト】 2月5日12時 受注開始 5月 発送予定 価格；2,420円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ガンダムバルバトスアダプト」

を5月に発売する。プレミアムバンダイで2月5日12時より受注を開始する予定で、価格は2,420円。

本商品は、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の10周年記念新作短編「幕間の禊」に登場した「ガンダム・バルバトスアダプト」をHGシリーズで立体化したガンプラ。エドモントンでの戦いで損傷した「ガンダム・バルバトス」を鉄華団のメカニックたちが可能な限り補修した、「ガンダム・バルバトスアダプト」を新規造形を交えて再現している。

特徴的な外観は新規パーツを交えて再現しており、外装は完全新規造形で劇中のマッシブな外観を再現する。ガンダム・フレームは一部をアップデートし、可動域を大きく向上させている。武装はテイワズから支給された大小の太刀２種が付属する。

(C)創通・サンライズ