米グーグルのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米IT大手グーグルの持ち株会社アルファベットが4日発表した2025年10〜12月期決算は、純利益が前年同期比30％増の344億5500万ドル（約5兆4千億円）だった。自社開発した生成人工知能（AI）「ジェミニ3」が好評で、企業のAI需要を取り込んだクラウド事業の成長が業績を押し上げた。売上高は18％増の1138億2800万ドル。主力のインターネット広告が堅調で、収益源の柱であ