唯一無二の武器である「直火焼き」のハンバーガーでお客様にも社員にも楽しさを！ 既存店の日販は2桁成長 唯一無二の武器である「直火焼き」のハンバーガー。「バーガーキング」は1954年、米国発祥のファストフード・ハンバーガーチェーンで、世界120カ国を超える国々で展開、店舗数は2万店弱の規模を誇っています。 日本に上陸したのは93年でしたが、当