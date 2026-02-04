へいわこどもクリニック高松市栗林町 本格的な受験シーズンを迎える中、インフルエンザの「B型」が例年より早く流行しそうです。高松市のクリニックにも連日、多くの人が受診に訪れています。 高松市のクリニックを受診した小学生の男の子。39℃の発熱とせきがあり、受診しました。検査の結果は…… （へいわこどもクリニック／中田耕次 所長）「お母さんやっぱりB型のインフルエンザですよ。来週の月曜日まで