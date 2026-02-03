「眼鏡市場」を展開するメガネトップは2月6日から、メガネでありながら動画や写真撮影、音楽、通話が楽しめる次世代アイウェア「Linse（リンゼ）」を130店舗限定で販売する。眼鏡市場のオンラインショップでは販売しない。これまで培ってきたフィッティングのノウハウを強みに、対面での販売にこだわる。●三つの機能でプライバシーに配慮メガネトップがスマートグラス市場に参入した背景には、2024年に13億ドルといわれる市場