6月開幕の北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は今年6月に開幕する。1994年アメリカW杯以来32年ぶりに北米大陸に上陸するとあって高い注目度を誇る同大会だが、現地では驚きの値がつけられた駐車場料金を嘆く声が上がっている。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は、「W杯の駐車場が300ドル（約4万7千円）？ロサンゼルスでの試合で、FIFAが駐車場を観戦チケットよりも高く販売」という見出し