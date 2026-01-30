ユー・ディーは、2026年2月2日より、赤ちゃん誕生の軌跡を映画予告編のように描くムービーコンテンツ「オギャートレイラー」をリリースしました。 ユー・ディー「オギャートレイラー」 「オギャートレイラー」は、赤ちゃん誕生の記録を、映画の予告編のような構成と演出で描くムービーコンテンツです。1991年設立のユー・ディーは、社会貢献事業におけるデザイン・映像・音楽・ITクリエイティブ事業や、医療機関の