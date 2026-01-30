ユー・ディーは、2026年2月2日より、赤ちゃん誕生の軌跡を映画予告編のように描くムービーコンテンツ「オギャートレイラー」をリリースしました。

ユー・ディー「オギャートレイラー」

「オギャートレイラー」は、赤ちゃん誕生の記録を、映画の予告編のような構成と演出で描くムービーコンテンツです。

1991年設立のユー・ディーは、社会貢献事業におけるデザイン・映像・音楽・ITクリエイティブ事業や、医療機関のITソリューション支援事業などを展開しており、本サービスでも医療現場での撮影経験を活かしています。

妊娠期間中の期待と不安が交差する日々、お腹の中で育つ小さな命、そして出逢えた瞬間を、まるで未来の映画を予感させるような体験として残せます！

サービス詳細

本サービスの制作にあたり、西川医院（大阪市阿倍野区）に撮影協力をいただき、実際の現場でしか生まれない空気感や感情を大切にしながら、赤ちゃん誕生の感動とご両親の深い想いを詰め込みました。

新しい時代に残すべきものは、誕生の感動と感謝から生まれる「心の財産」です☆

コンセプトムービー

妊娠期間から出産までの物語を映画予告編のような演出で表現しています。

期待と不安が交差する日々、そして感動の瞬間を、心に残る一本の映像として提供します！

制作へのこだわり

かけがえのないご家族の”未来物語”を、心を込めて制作します。

赤ちゃん誕生という人生の中でもかけがえのない瞬間を、映画のような特別な形で残せるサービスです。

新たな価値を未来へ

赤ちゃんが生まれるまでの軌跡を、一本の映画の予告編のように描く「オギャートレイラー」。

大切な想いを未来へつなぐ、新しい記録の形を体験してみませんか。

妊娠期間の感動と感謝を、映画のような特別な映像として、家族の宝物にできます！

ユー・ディー「オギャートレイラー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「オギャートレイラー」とはどんなサービスですか？A. 赤ちゃんが生まれるまでの軌跡を、映画の予告編のような構成と演出で描くムービーコンテンツです。Q. 撮影はどこで行われましたか？A. 大阪市 阿倍野区の西川医院に撮影協力をいただき、実際の現場で撮影を行いました。Q. どのような映像が作れますか？A. 妊娠期間から出産までの物語を、映画予告編のような演出で表現した映像を作成できます。Q. ユー・ディーはどんな会社ですか？A. 1991年設立の、社会貢献事業におけるデザイン・映像・音楽・IT クリエイティブ 事業や 医療 機関のITソリューション支援事業などを展開する会社です。

