「巨人春季キャンプ」（１日、宮崎）巨人の松本剛外野手（３２）が充実感たっぷりにキャンプ初日を終えた。憧れだった巨人のユニホームに袖を通し、「すごく新鮮な感じで、モチベーションも高く１日を過ごせたかな」と笑顔。量を求める宮崎キャンプに気合はみなぎった。初日から練習量を確保し、全体練習後も室内練習場でバットを振り込んだ。キャンプのテーマは「メリハリ」。後半には実戦が入ってくることも見据えながら、