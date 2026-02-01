兵庫県警豊岡署によると、1日午後5時ごろ、同県豊岡市の奥神鍋スキー場のリフトに乗っていたスキー客から「リフトが2時間ほど止まったままになっている」と110番があった。警察や消防が現場に駆けつけ、午後7時半ごろまでにリフトの上に取り残された44人全員を救助した。他1人は自力で脱出した。けが人はいないという。警察が停止の原因などを調べている。