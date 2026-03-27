警察留置場における被留置者への処遇を巡り、管理体制のあり方が問われている。報道によれば、福岡県警は交通騒音に悩む被留置者の耳栓使用を「指示が聞こえなくなる」「誤飲のリスク」などを理由に拒否。こうした対応に対し、福岡県弁護士会が「人権侵害」として勧告（6日付）したといい、現場の不条理な実態が浮き彫りとなった。 留置係に配属経験もある元警視庁の警察OBは、福岡県警の拒否理由を「苦しい回答」と一蹴。留置場