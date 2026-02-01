モデルで俳優の本田翼さん（33）が2026年1月22日、自身のインスタグラムを更新。白ジャケット×ショーパン姿を披露した。「ショーを観にパリへ」本田さんは、「amiparis 2026AWのショーを観にパリへ」と報告し、現地での様子を投稿。「ジャケットにスウェット、キャップ、ソックスレイヤードでいろんな魅せ方をしてくれて2026SSの淡い色合いとはまた違う赤や柄もの、けどamiparisらしさを感じる色の組み合わせや素材感」といい