朝ドラさながらの幼少期女優の伊藤沙莉（31歳）が1月28日、自身のXを更新。ヒロインを務めた2024年度前期放送のNHK連続テレビ小説『虎に翼』が映画化されることを報告した。『虎に翼』は、日本初の女性弁護士でのちに裁判官となった三淵嘉子さんをモデルとした作品。朝ドラの映画化は27年ぶりとなる。セリフを完璧に覚えてくるのは当たり前、現場では常に明るく、スタッフへの気配りも忘れない……。演技力だけでなく人柄も関係者