伊藤沙莉 森田望智の朝ドラヒロイン発表に「脈が異常の早さ」と大興奮
2025年11月21日 14時11分

2027年前期の朝ドラで森田望智が主演することが発表された件
伊藤沙莉は「久々に脈が異常の早さを打っている！！！！！！」とXに投稿
森田は、伊藤がヒロインを務めた「虎に翼」でヒロインの親友役を演じた

◆伊藤沙莉の大興奮投稿久々に脈が異常の早さを打っている！！！！！！興奮しすぎてヤバめ！！本当に本当に最高楽しみ😭❤️ https://t.co/iSvkQ0ZKtN— 伊藤沙莉 (@SaiRi_iTo) November 21, 2025