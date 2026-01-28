【モデルプレス＝2026/01/28】女優の伊藤沙莉が主演を務めたNHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年前期）が、完全オリジナルストーリーで2027年に映画化されることが決定した。劇場版となるのは“朝ドラ”で27年ぶり、主演続投は史上初となる。【写真】伊藤沙莉「虎に翼」リアルに号泣止まらなかったシーン◆「虎に翼」朝ドラでは“27年ぶり”映画化決定映画では完全オリジナルのストーリーが描かれ、ドラマでは表現しきれなかった