2024年度前期に放送されたNHKの連続ドラマ小説「虎に翼」が劇場映画化されることが28日に発表された。 劇場版の内容は、完全オリジナルストーリーとなる予定で、主人公の寅子（ともこ、演：伊藤沙莉）が最後の事件に挑むという内容になるという。2027年公開を予定している。 NHK連続ドラマ小説の映画化は1999年度前期の「すずらん」以来、27年ぶりである。その一方、「虎に翼」の映画化には不安の声もあるという。過