いよいよ受験シーズン本番。子どもを応援するあまり、ついつい力が入りすぎたり、不安でいてもたってもいられない親御さんもいるかもしれません。3人の子どもを持ち、中学・高校・大学の子どもたちの受験を経験した、ESSEonlineライターのフネさんは、子どもの受験で後悔したことがあるそう。受験を考えている方、まさに今がんばっている方へ向けて、フネさんが子どもの受験での自身の後悔や反省エピソードを教えてくれました。偏