1月31日、両国国技館で第73代横綱・照ノ富士の『引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲』が開催される。ケガや病気で休場し序二段まで陥落後、奇跡の横綱昇進を果たした「不撓不屈」の横綱。現役最後の土俵入りを披露し、長年苦楽を共にした大銀杏に別れを告げる。【写真】「眉毛、描いた？」と話題になった白鵬の記者会見関取6人を含む大所帯を率いる照ノ富士2025年1月場所で引退した照ノ富士は、現在伊勢ヶ濱親方として部屋を継承。所