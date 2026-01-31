新年を新たな気持ちで迎えようと美容室に足を運んだ人も多いのではないだろうか。だが一方で、2025年の美容業（美容室含む）の倒産は120件（前年比5.2％増）で、過去20年間で最多を記録した。美容業界の現場で何が起きているか、東京商工リサーチが分析、取材した。美容業、倒産の内訳2025年美容業の倒産（120件）を原因別でみると、販売不振が100件（前年比3.8％減）で最多。全体の8割（構成比83.3％）を占めた。形態別では