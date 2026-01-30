甲子園の7回制については、様々な意見が出ている(C)産経新聞社反対意見が続々と、SNS上で表明されています。「高校野球7回制」を巡る議論です。1月29日には日本高野連の理事会が開催され、昨年12月5日の理事会で報告された「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」の最終報告書について審議を行いました。 【関連記事】「なぜウチじゃないんだ」選出基準あいまいすぎ！？それでもセンバツ「21世紀枠」が必要とされる理由審