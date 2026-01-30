有識者3人が占う「混迷の衆院選」混沌とした戦いの幕が開いた。1月27日、衆議院議員選挙が公示された。投開票は２月８日。解散から投票までが戦後最短の16日間という超・短期決戦だ。「公示前日に行われた党首討論会で、高市早苗首相（64）は与党での過半数獲得を目標にすると宣言。下回った場合は『即刻退陣する』と明言したのですが、与党会派での過半数はすでに達成している。高市首相のホンネは″自民党単独での過半数獲得″で