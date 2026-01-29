YouTube番組『日本未来会議』で、寿司職人に関する発言をし、波紋を呼んでいる実業家のホリエモンこと堀江貴文氏。この発言によって、寿司店の “出禁” を要求する声が続出している。問題となったのは、1月24日に投稿された「2026年に来るビジネス大予想！」。政治、経済、金融などさまざまな視点から日本の未来をよりよくするための課題を、有識者のコメンテーターと討論する内容だった。堀江氏は、2026年に注目されるビジ