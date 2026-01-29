JR西日本・JR東海は、2026年3月17日（火）から「TOICA」のモバイルICサービスを開始します。本サービスはJR西日本の「モバイルICOCA」の仕組みを活用したもので、自宅にいながら定期券の購入やチャージが可能になります。スマートフォンを改札機にタッチするだけで通過できるほか、電子マネーとして買い物にも利用できる便利なサービスです。【参考】モバイルICOCAの仕組み活用「TOICA」「SUGOCA」でモバイルICサービス開始へ（