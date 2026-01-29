指定薬物を使用したとして逮捕された広島カープの羽月隆太郎容疑者（25）の自宅で、薬物を含んだカートリッジが複数見つかり、「自分のものではない」と話していることが分かりました。羽月隆太郎容疑者は2025年12月半ばごろ、日本国内で“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用した疑いが持たれていて、調べに対し「エトミデートを使った覚えはありません」と容疑を否認しています。捜査関係者によりますと、12