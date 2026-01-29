現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、日本代表DF鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンは、ラ・リーガ王者のバルセロナと敵地で対戦。開始４分に先制し、前半は１−０でリードする奮闘を見せたものの、後半に４ゴールを奪われて１−４で敗れた。この試合に３バックの中央で先発した鈴木は、序盤に中途半端なバックパスでピンチを招き、後半にはやや不運なPK献上があったものの、スペイ