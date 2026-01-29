「バケモンすぎる」「こやつすげえわ」強豪バルサ相手に奮闘した日本代表DFにネット驚嘆！「めちゃくちゃ通用しててエグい」「W杯のスタメン候補」
現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、日本代表DF鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンは、ラ・リーガ王者のバルセロナと敵地で対戦。開始４分に先制し、前半は１−０でリードする奮闘を見せたものの、後半に４ゴールを奪われて１−４で敗れた。
この試合に３バックの中央で先発した鈴木は、序盤に中途半端なバックパスでピンチを招き、後半にはやや不運なPK献上があったものの、スペインの強豪相手に堂々たるプレーを披露。１対１の守備で再三競り勝ち、果敢なインターセプトからカウンターに起点になるなど、印象的なパフォーマンスを披露した。
チームは敗れたものの、この22歳DFの活躍にインターネット上では次のような声が上がった。
「鈴木淳之介すごい」
「マジで何者だよ」
「普通にレバンドフスキ相手に競り勝てる鈴木淳之介やばいな」
「バルセロナ相手にもめちゃくちゃ通用しててエグい。ビッグクラブに引き抜かれない方がおかしい」
「バルサ相手に今のところ問題なくやれてる。間違いなくワールドカップのCBスタメン候補だわ」
「こやつすげえわ」
「バケモンすぎるwwwこいつこんな上手いんかwww」
「一つ大きなパスミスあったけど、それ以外は目立ってるなぁ」
「マジでバルセロナ破壊してるのおもろい」
「バルセロナ相手でも問題なくプレーしてるの凄すぎる」
いい面も悪い面もあった。いずれにしても、敵地カンプ・ノウでインパクトを残したのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
