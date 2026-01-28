大分県日田市の高校生が、県産ブランド魚の「かぼすブリ」と「かぼすヒラメ」を使った調理に挑戦しました。 【写真を見る】高校生が県産ブランド魚「かぼすブリ・ヒラメ」調理に挑戦大分 この料理教室は水産団体などで作る「おおいた県産魚の日」運営委員会が企画し、日田三隈高校総合学科の2年生9人が参加しました。 かぼすブリ2本とヒラメ4枚が用意され、地元の鮮魚店の関係者がさばき方を実演。このあと、生徒たちは三枚に