東京都大田区の羽田空港＝2021年国土交通省は28日、羽田空港の2025年の利用状況（速報値）を発表した。旅客数が前年比6.7％増の約9143万人となり、初めて9千万人を超えた。離着陸数は発着枠の上限となる約49万回に達した。国内線は新型コロナウイルス禍前の水準まで戻っていないが、好調なインバウンド（訪日客）需要で国際線が伸びた。国交省によると、国内線は約6710万人（前年比5.5％増）、国際線は過去最多の約2433万人（