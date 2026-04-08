中央線を走行中の特急「かいじ28号」のドアが開いたトラブルに関し、JR東日本の喜勢陽一社長は8日の定例記者会見で国土交通省への報告が遅れたことについて、情報が錯綜したとして「隠そうとした意図はない」と述べた。JR東が国交省に報告し、重大インシデントに認定されたのは発生翌日だった。JR東によると、トラブルは3月28日午後2時ごろ発生。初狩駅（山梨県大月市）を通過した際、運転台のモニターにドアが開いたと表示が