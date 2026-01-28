今回ご紹介するのは、ダイソーの『洗顔用リストバンド（アイボリー）』。今では多くの方が愛用している洗顔用リストバンドですが、実は洗顔だけでなく幅広い使い方ができる便利なアイテムなんです。作業・運動時の汗止めや、食器洗いの際にまくった袖のストッパーとしても役立ちます！100円なので買いやすさも抜群♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：洗顔用リストバンド（アイボリー）価格：￥110（税込）販売ショッ